В ЦСКА подвели итоги прошедшего сезона и утвердили стратегию развития клуба

Совет директоров ПФК ЦСКА подвёл итоги сезона-2019/20.

Как сообщается на официальном сайте команды, для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23.

«Целью реализации стратегии определено достижение клубом ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич назван лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам июля.