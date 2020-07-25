В ЦСКА подвели итоги прошедшего сезона и утвердили стратегию развития клуба

Короткая ссылка
Совет директоров ПФК ЦСКА подвёл итоги сезона-2019/20.
В ЦСКА подвели итоги прошедшего сезона и утвердили стратегию развития клуба
  • @pfc_cska
  • Twitter

Как сообщается на официальном сайте команды, для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23.

«Целью реализации стратегии определено достижение клубом ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич назван лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить