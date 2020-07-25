Влашич признан лучшим футболистом июля в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич назван лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.

Как сообщает пресс-служба лиги, за Влашича проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер», а эксперты РПЛ признали лучшим форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Игрок армейцев провёл в июле пять матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Никола Влашич стал лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в июле 🔥



За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна 📊#ИгрокМесяца#ЦСКАpic.twitter.com/71CQRn3ZVJ — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Ранее сообщалось, что Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле.