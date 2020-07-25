Влашич признан лучшим футболистом июля в РПЛ

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич назван лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.
Влашич признан лучшим футболистом июля в РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, за Влашича проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер», а эксперты РПЛ признали лучшим форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Игрок армейцев провёл в июле пять матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле.

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