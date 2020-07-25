Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по итогам июля в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба турнира, Семак был выбран лучшим единогласно болельщиками, экспертами РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Под его руководством «Зенит» в июле выиграл пять матчей и одну встречу свёл к ничьей.

На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый («Арсенал») и Леонид Слуцкий («Рубин»).

📢 Сергей Семак – лучший тренер июля!



📊 За главного тренера «Зенита» единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР.#ТренерМесяца#ТинькоффРПЛ#РПЛтопчикpic.twitter.com/owapmDtjdk — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Ранее сообщалось, что гол футболиста «Краснодара» Даниила Уткина в матче с «Зенитом» признан лучшим в июле в РПЛ.