Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по итогам июля в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба турнира, Семак был выбран лучшим единогласно болельщиками, экспертами РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Под его руководством «Зенит» в июле выиграл пять матчей и одну встречу свёл к ничьей.

На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый («Арсенал») и Леонид Слуцкий («Рубин»).

Ранее сообщалось, что гол футболиста «Краснодара» Даниила Уткина в матче с «Зенитом» признан лучшим в июле в РПЛ.

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