Гол футболиста «Краснодара» Уткина в матче с «Зенитом» признан лучшим в июле в РПЛ

Мяч полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в ворота петербургского «Зенита» (2:4) в матче 26-го тура признан лучшим голом в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам июля.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что болельщики проголосовали за гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова, а эксперты телеканала «Матч Премьер» — за мяч полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.

Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свои голоса за дальний удар 20-летнего игрока «Краснодара» в ворота сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что лучший футболист России по итогам сезона-2019/20 будет назван позднее.