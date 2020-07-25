Гол футболиста «Краснодара» Уткина в матче с «Зенитом» признан лучшим в июле в РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Отмечается, что болельщики проголосовали за гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова, а эксперты телеканала «Матч Премьер» — за мяч полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.
Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свои голоса за дальний удар 20-летнего игрока «Краснодара» в ворота сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что лучший футболист России по итогам сезона-2019/20 будет назван позднее.
Гол Даниила Уткина – лучший в июле! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020
Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за шикарный удар игрока «Краснодара»! ⚖#ТинькоффРПЛ#ЛучшийГолМесяца#РПЛтопчикpic.twitter.com/uCLefZWzSm