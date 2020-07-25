Гол футболиста «Краснодара» Уткина в матче с «Зенитом» признан лучшим в июле в РПЛ

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Мяч полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в ворота петербургского «Зенита» (2:4) в матче 26-го тура признан лучшим голом в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам июля.
Гол футболиста «Краснодара» Уткина в матче с «Зенитом» признан лучшим в июле в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что болельщики проголосовали за гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова, а эксперты телеканала «Матч Премьер» — за мяч полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.

Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свои голоса за дальний удар 20-летнего игрока «Краснодара» в ворота сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что лучший футболист России по итогам сезона-2019/20 будет назван позднее.

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