СМИ: «Манчестер Сити» получит €330 млн на усиление состава

Селекционный отдел «Манчестер Сити» получит порядка €330 млн на приобретение игроков в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает sport.es, главный тренер команды Хосеп Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн намерены пригласить двух центральных защитников, хавбека на замену Лерою Сане и исполнителя в атакующую линию, способного действовать на нескольких позициях.

Ранее сообщалось, что полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне по версии Ассоциации футбольных журналистов.