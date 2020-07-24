Хендерсон признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов
- Reuters
Хендерсон в борьбе за престижную премию опередил хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, а также ряд своих одноклубников — голкипера Алиссона, защитников Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда а также нападающего Садио Мане.
В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в 40 матчах за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
Ранее «Ливерпуль» показал празднование чемпионства в раздевалке после вручения трофея за победу в АПЛ.