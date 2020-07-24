Хендерсон признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов

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Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в нынешнем сезоне по версии Ассоциации футбольных журналистов.
Хендерсон признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов
  • Reuters

Хендерсон в борьбе за престижную премию опередил хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, а также ряд своих одноклубников — голкипера Алиссона, защитников Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда а также  нападающего Садио Мане.

В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в 40 матчах за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее «Ливерпуль» показал празднование чемпионства в раздевалке после вручения трофея за победу в АПЛ.

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