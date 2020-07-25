Источник: Иванович покинет «Зенит»

«Зенит» не будет продлевать контракт с капитаном команды Браниславом Ивановичем.

Об этом утверждает в своём Telegram-канале журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. Сербский защитник перешёл в петербургский клуб из «Челси» 1 февраля 2017 года на правах свободного агента. Его трудовой договор истекает 31 июля 2020 года.

По сведениям источника, 36-летнему легионеру могут предложить новый контракт лишь с уменьшением зарплаты. Однако Иванович не хочет соглашаться с таким вариантом.

В начале июля сообщалось, что Иванович улетал в Сербию из-за несчастья в семье.