Источник: Иванович покинет «Зенит»

Короткая ссылка
«Зенит» не будет продлевать контракт с капитаном команды Браниславом Ивановичем.
Источник: Иванович покинет «Зенит»
  • РИА Новости

Об этом утверждает в своём Telegram-канале журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. Сербский защитник перешёл в петербургский клуб из «Челси» 1 февраля 2017 года на правах свободного агента. Его трудовой договор истекает 31 июля 2020 года.

По сведениям источника, 36-летнему легионеру могут предложить новый контракт лишь с уменьшением зарплаты. Однако Иванович не хочет соглашаться с таким вариантом.

В начале июля сообщалось, что Иванович улетал в Сербию из-за несчастья в семье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить