Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука

Короткая ссылка
Известный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянский футбольный клуб «Милан» готовит предложение московскому «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука
  • РИА Новости

Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека. 

Отмечается, что «Милан» сделает предложение железнодорожникам уже в ближайшее время. 

Кроме того, в контракте Миранчука с «Локомотивом» прописана сумма отступных в размере €8 млн. 

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в приобретении футболиста «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего в «Сельте» на правах аренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить