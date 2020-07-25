Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука
- РИА Новости
Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека.
Отмечается, что «Милан» сделает предложение железнодорожникам уже в ближайшее время.
Кроме того, в контракте Миранчука с «Локомотивом» прописана сумма отступных в размере €8 млн.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в приобретении футболиста «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего в «Сельте» на правах аренды.