Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука

Известный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянский футбольный клуб «Милан» готовит предложение московскому «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека.

Отмечается, что «Милан» сделает предложение железнодорожникам уже в ближайшее время.

Кроме того, в контракте Миранчука с «Локомотивом» прописана сумма отступных в размере €8 млн.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в приобретении футболиста «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего в «Сельте» на правах аренды.