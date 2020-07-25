СМИ: «Рубин» отказал «Спартаку» в трансфере Кварацхелии

Казанский футбольный клуб «Рубин» отказал московскому «Спартаку» в трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает РБК, в последнем туре минвушего сезона РПЛ «Спартак» и «Рубин» проводили матч, на котором генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов поинтересовался у гендиректора казанцев Рустема Сайманова о возможности и вариантах приобретения игрока. Однако Сайманов заявил, что «Рубин» пока не планирует расставаться с хавбеком.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за казанский клуб 27 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее комментатор Константин Генич сообщил о разговоре капитана красно-белых Георгия Джикии и Кварацхелии о возможном переходе футболиста «Рубина» в «Спартак».