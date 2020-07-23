Генич сообщил о разговоре Джикии и Кварацхелии о возможном переходе футболиста «Рубина» в «Спартак»

Известный комментатор Константин Генич рассказал о разговоре между капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником казанского «Рубина» Хвичей Кварацхелией о возможном переходе последнего в стан красно-белых.

«Я хоть и не инсайдер, но достаточно надёжный источник говорит, что Джикия вчера «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак». Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против», — написал Генич в своём Twitter.

В матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Рубин» со счётом 2:1.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за казанский клуб 27 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Александр Руденко близок к переходу в «Сочи» на правах аренды.