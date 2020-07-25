Уиттакер и Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Роберт Уиттакер и экс-претендент на титул в полусреднем дивизионе Даррен Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 14 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
- Reuters
Оба спортсмена показали вес 84,3 кг. После этого бойцы провели дуэль взглядов.
На турнире также выступят россияне Гаджимурад Антигулов, Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев.
Ранее чемпион UFC Пётр Ян оскорбил белорусского бойца Андрея Орловского.
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