Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского
Орловский во время эфира в своём Instagram отвечал на вопросы подписчиков, а также прокомментировал бой Яна с бразильцем Жозе Алдо.
Ян опубликовал ответ белоруса у себя в сториз и подписал: «Чистая шкура».
До этого Орловский рассказывал, как Ян отказался с ним общаться на одном из турниров.
12 июля Ян нокаутировал Алдо в бою за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.
Ранее Ян прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко.