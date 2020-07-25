Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил белорусского бойца-тяжеловеса Андрея Орловского.

Орловский во время эфира в своём Instagram отвечал на вопросы подписчиков, а также прокомментировал бой Яна с бразильцем Жозе Алдо.

Ян опубликовал ответ белоруса у себя в сториз и подписал: «Чистая шкура».

До этого Орловский рассказывал, как Ян отказался с ним общаться на одном из турниров.

12 июля Ян нокаутировал Алдо в бою за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Ранее Ян прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко.