Сингапурская фигуристка рассказала о жестоком обращении к себе в Китае

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Сингапурская фигуристка Йю Шужань рассказала о жестоком отношении к себе во время тренировок, когда она занималась в Китае.
Сингапурская фигуристка рассказала о жестоком обращении к себе в Китае
  • РИА Новости

«Жестокое обращение началось с 11 лет, когда мне начали протягивать руку, когда я делала ошибки. В особенно плохие дни меня били более 10 раз подряд, пока моя кожа не становилась воспаленной», — цитирует спортсменку The Guardian.

По её словам, в 14 лет у неё начали возникать сложности с прыжками, так как она набрала вес, и в один раз её ударили ногой по голени острым концом лезвия, заставив пробовать снова.

«В большинстве случаев такое насилие происходило перед другими фигуристами на катке. Я не говорила об этому никому из своих друзей, взрослых в школе или моей федерации, потому что была невероятно унижена. Я чувствовала себя такой маленькой. Это было бесчеловечно», — сказала Шужань.

Ранее казахстанский боец UFC Мария Агапова высказалась по теме домашнего насилия в странах СНГ.

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