Боец Агапова заявила, что никогда не выйдет замуж за мужчину из СНГ

Казахстанский боец UFC Мария Агапова высказалась по теме домашнего насилия в странах СНГ.

«В основном я дерусь с парнями, которые не уважают моё личное пространство. В Америке есть определённые законы на этот счёт. Часто гуляю ночью по улице, часто хожу одна. Ко мне часто подходили парни: «Может, познакомимся?» Я ему: «Отвали от меня». Он продолжает подходить, начинает меня трогать, я ему — с локтя! Он сразу: «Всё-всё, понял, извиняюсь». А надо было сразу понимать, не доводить до такого», — сказала Агапова в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Также боец призналась, что не хочет вступать в брак с мужчинами из стран СНГ, так как опасается домашнего насилия.

«Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это опасно для жизни, вот и всё. У нас, если муж тебя бьёт, — что ты сделаешь? Пойдёшь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: «Ой, это ты виновата, довела мужика». Пойдёшь в полицию — скажут то же самое. Максимум, что сделают, — оштрафуют семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену», — добавила Агапова.

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