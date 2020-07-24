Кокляев выразил желание провести реванш с Александром Емельяненко

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, что хочет провести реванш с бойцом Александром Емельяненко, которому он уступил в ноябре 2019 года в первом же раунде.

«Я реабилитирую плечо, оно намного лучше сейчас! Хочу ли я реванш? Конечно! По боксу, не нужно ММА. Я думаю, торопиться не надо. Такие бои не превращаются в поток, который будет скучным. Людям нужны сериалы, пусть этот бой станет сериалом. Желаю Саше скорейшего восстановления. Хочу, чтобы мы с ним с хорошим настроением вышли на ринг», — сказал Кокляев Sport24.

Пауэрлифтер сумел продержаться в бою с Емельяненко 2 минуты и 47 секунд, после чего был нокаутирован.

Ранее Шлеменко заявил, что Александр Емельяненко деградирует.