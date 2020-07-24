Шлеменко: Александр Емельяненко деградирует

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA107 в Сочи.

«Не скажу, что чем-то удивлён. Александр не смог что-то особенное показать в этом бою. Потому что халатное отношение к жизни, халатное отношение к своему здоровью, к подготовке. Ещё недооценка соперника. Давайте честно — если посмотреть последний этап карьеры, то Магомед от боя к бою растёт, проходит всё серьёзнее соперников в своей карьере. А у Александра деградация. Не скажу, что его карьера идёт к концу. У него есть всё, чтобы дальше драться. Но должно остаться желание. И сила воли отказаться от вредных привычек», — сказал Шлеменко Sport24.

Александр Емельяненко проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.

Ранее Михаил Кокляев заявил, что к Александру Емельяненко всё вернулось бумерангом.