Шлеменко: Александр Емельяненко деградирует

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA107 в Сочи.
Шлеменко: Александр Емельяненко деградирует
  • РИА Новости

«Не скажу, что чем-то удивлён. Александр не смог что-то особенное показать в этом бою. Потому что халатное отношение к жизни, халатное отношение к своему здоровью, к подготовке. Ещё недооценка соперника. Давайте честно — если посмотреть последний этап карьеры, то Магомед от боя к бою растёт, проходит всё серьёзнее соперников в своей карьере. А у Александра деградация. Не скажу, что его карьера идёт к концу. У него есть всё, чтобы дальше драться. Но должно остаться желание. И сила воли отказаться от вредных привычек», — сказал Шлеменко Sport24.

Александр Емельяненко проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.

Ранее Михаил Кокляев заявил, что к Александру Емельяненко всё вернулось бумерангом.

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