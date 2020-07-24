Кокляев: к Александру Емельяненко всё вернулось бумерангом
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«Поздравляю Магомеда с победой! У меня с Емельяненко, конечно, свои счёты. На Сашу я не держал зла, но, понимая мою трагедию, он вот так сострил. Это всё вернулось Саше. Я ненавистью Емельяненко не ответил, он меня уронил тогда и просто плюнул сверху этими словами. Да, ты выиграл, но уйди джентльменом! Вот оно бумерангом всё и вернулось. Спорт есть спорт, и, как сказал Исмаилов, «каждый может пролететь над гнездом кукушки», — цитирует Кокляева Sport24.
Кокляев проиграл Емельяненко нокаутом в боксёрском поединке в ноябре 2019 года. 24 июля 2020 года сам Емельяненко техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову по правилам ММА.
Ранее Александр Емельяненко предложил Исмаилову провести повторный бой.