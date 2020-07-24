Харитонов поставил под сомнение уровень навыков Александра Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов считает, что его соотечественник Александр Емельяненко на последние поединки намеренно выбирает заведомо более слабых оппонентов.
Харитонов поставил под сомнение уровень навыков Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Что касается того, что Александр бьёт штангистов, качков и так далее, то более серьёзных ребят Емельяненко сейчас не пройдёт. Кто эти ребята? Да их миллион человек, да он даже середнячков не пройдёт», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

В следующем поединке тяжеловес Емельяненко встретится с представителем средней весовой категории Магомедом Исмаиловым. Бой пройдёт 24 июля в Сочи.

Ранее Исмаилов признался, что вырос на боях Емельяненко-старшего.

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