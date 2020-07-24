Харитонов поставил под сомнение уровень навыков Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов считает, что его соотечественник Александр Емельяненко на последние поединки намеренно выбирает заведомо более слабых оппонентов.

«Что касается того, что Александр бьёт штангистов, качков и так далее, то более серьёзных ребят Емельяненко сейчас не пройдёт. Кто эти ребята? Да их миллион человек, да он даже середнячков не пройдёт», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

В следующем поединке тяжеловес Емельяненко встретится с представителем средней весовой категории Магомедом Исмаиловым. Бой пройдёт 24 июля в Сочи.

Ранее Исмаилов признался, что вырос на боях Емельяненко-старшего.