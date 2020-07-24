Глава КДК заявил, что «Зенит» не оспаривал решение по баннеру с Федуном

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал наказание «Зенита» за оскорбительный баннер фанатов клуба про владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Глава КДК заявил, что «Зенит» не оспаривал решение по баннеру с Федуном
  • РИА Новости

«Зенит» всё признал и не стал ничего оспаривать. Относительно самого баннера «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией. Нужно отдать должное клубу: они провели своё служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, а дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили и также запросили от них решение суда», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Баннер с Федуном был вывешен во время матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1). 

Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафован на 500 тыс. рублей за баннер в адрес Федуна.

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