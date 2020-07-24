Глава КДК заявил, что «Зенит» не оспаривал решение по баннеру с Федуном
- РИА Новости
«Зенит» всё признал и не стал ничего оспаривать. Относительно самого баннера «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией. Нужно отдать должное клубу: они провели своё служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, а дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили и также запросили от них решение суда», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Баннер с Федуном был вывешен во время матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1).
Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафован на 500 тыс. рублей за баннер в адрес Федуна.