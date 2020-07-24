«Спартак» ответил на шутку «Локомотива», упомянув Сёмина

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Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» отреагировала на шутку коллег из «Локомотива», с юмором ответившего на публикацию красно-белых по поводу длительного отсутствия новых публикаций в Twitter-аккаунте железнодорожников.
«Спартак» ответил на шутку «Локомотива», упомянув Сёмина
  • @fcsm_official
  • Twitter

«С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?» — говорится в сообщении «Спартака», к которому прикреплена картинка со входом в Twitter-аккаунт «Локомотива», где в поле пароля написана фраза No Semin No Party, являющаяся одним из лозунгов болельщиков железнодорожников, используемым для выражения недовольства уходом Юрия Сёмина.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ответил на шутку «Зенита» по поводу молчания в Twitter.

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