«Спартак» ответил на шутку «Локомотива», упомянув Сёмина
- @fcsm_official
«С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?» — говорится в сообщении «Спартака», к которому прикреплена картинка со входом в Twitter-аккаунт «Локомотива», где в поле пароля написана фраза No Semin No Party, являющаяся одним из лозунгов болельщиков железнодорожников, используемым для выражения недовольства уходом Юрия Сёмина.
С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили? 😜 https://t.co/D7XWT1jgsLpic.twitter.com/uPzPHXT9Vg— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 24, 2020
Ранее сообщалось, что «Локомотив» ответил на шутку «Зенита» по поводу молчания в Twitter.