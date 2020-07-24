«Спартак» ответил на шутку «Локомотива», упомянув Сёмина

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» отреагировала на шутку коллег из «Локомотива», с юмором ответившего на публикацию красно-белых по поводу длительного отсутствия новых публикаций в Twitter-аккаунте железнодорожников.

«С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?» — говорится в сообщении «Спартака», к которому прикреплена картинка со входом в Twitter-аккаунт «Локомотива», где в поле пароля написана фраза No Semin No Party, являющаяся одним из лозунгов болельщиков железнодорожников, используемым для выражения недовольства уходом Юрия Сёмина.

С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили? 😜 https://t.co/D7XWT1jgsLpic.twitter.com/uPzPHXT9Vg — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 24, 2020

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ответил на шутку «Зенита» по поводу молчания в Twitter.