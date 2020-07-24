«Локомотив» ответил на шутку «Зенита» по поводу молчания в Twitter

Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» отреагировала на шутку коллег из «Зенита» по поводу длительного отсутствия новых публикаций в Twitter-аккаунте московской команды.

«Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов», — пошутили в «Локомотиве».

Пресс-служба железнодорожников также ответила на шутливый выпад «Спартака» по поводу возможного взлома аккаунта: «Лучше девять дней без твиттера, чем сезон без еврокубков».

Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков 😉 https://t.co/uTuZgeouGm — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 24, 2020

В «Локомотиве» объяснили, что их русскоязычная страница не была взломана, но была заблокирована самим Twitter в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Зенита» пошутила по поводу молчания Twitter-аккаунта «Локомотива».