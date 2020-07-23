Пресс-служба «Зенита» пошутила по поводу молчания Twitter-аккаунта «Локомотива»

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Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на то, что Twitter-аккаунт московского «Локомотива» не обновлялся с 15 июля.
Пресс-служба «Зенита» пошутила по поводу молчания Twitter-аккаунта «Локомотива»
  • РИА Новости

«Узнали, что Twitter «Локомотива» молчит с 15 июля. Волнуемся», — написано в Twitter «Зенита». При этом пост сопровождается популярным мемом с котами.

«Наташ, ты спишь? РПЛ закончилась, Наташ. Вставай, мы в Лиге чемпионов. А «Спартаку» VAR два пенальти не отменила», — говорится в тексте мема.

«Зенит» по итогам сезона стал чемпионом России, а «Локомотив» занял второе место. Оба коллектива выступят на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил рекорд «Спартака» 21-летней давности по очкам в чемпионате.

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