Пресс-служба «Зенита» пошутила по поводу молчания Twitter-аккаунта «Локомотива»
- РИА Новости
«Узнали, что Twitter «Локомотива» молчит с 15 июля. Волнуемся», — написано в Twitter «Зенита». При этом пост сопровождается популярным мемом с котами.
«Наташ, ты спишь? РПЛ закончилась, Наташ. Вставай, мы в Лиге чемпионов. А «Спартаку» VAR два пенальти не отменила», — говорится в тексте мема.
«Зенит» по итогам сезона стал чемпионом России, а «Локомотив» занял второе место. Оба коллектива выступят на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил рекорд «Спартака» 21-летней давности по очкам в чемпионате.
Узнали, что твиттер @fclokomotiv молчит с 15 июля. Волнуемся. pic.twitter.com/Y1kNFRdmpQ— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 23, 2020