Сын Иваницкого предположил, почему отец мог пропасть без вести

Короткая ссылка
Владимир Иваницкий, сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, высказал мнение о возможных причинах пропажи своего отца без вести в Подмосковье.
Сын Иваницкого предположил, почему отец мог пропасть без вести
  • РИА Новости

«Он вышел из дома 22 июля в 12 часов дня за грибами в сторону реки. Мы живём в деревне Ельники Рузского района. У нас было такое увлечение: берёшь с собой какое-то плавсредство, переправляешься, собираешь грибы и возвращаешься, туда люди не особо добираются, а папа раз в год позволял себе такое удовольствие. Он вошёл в воду, и что-то случилось, когда он переплывал, предполагаю, что что-то произошло, возможно, сердце, возможно, судорога», — приводит слова Владимира Иваницкого ТАСС.

Александр Иваницкий является чемпионом Игр-1964 в Токио по вольной борьбе, четырёхкратным чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.

Ранее стало известно, что Иваницкий пропал без вести в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить