Сын Иваницкого предположил, почему отец мог пропасть без вести

Владимир Иваницкий, сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, высказал мнение о возможных причинах пропажи своего отца без вести в Подмосковье.

«Он вышел из дома 22 июля в 12 часов дня за грибами в сторону реки. Мы живём в деревне Ельники Рузского района. У нас было такое увлечение: берёшь с собой какое-то плавсредство, переправляешься, собираешь грибы и возвращаешься, туда люди не особо добираются, а папа раз в год позволял себе такое удовольствие. Он вошёл в воду, и что-то случилось, когда он переплывал, предполагаю, что что-то произошло, возможно, сердце, возможно, судорога», — приводит слова Владимира Иваницкого ТАСС.

Александр Иваницкий является чемпионом Игр-1964 в Токио по вольной борьбе, четырёхкратным чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.

Ранее стало известно, что Иваницкий пропал без вести в Подмосковье.