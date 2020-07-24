Быков рассказал о своём знакомстве с Шумахером

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков рассказал о своём знакомстве с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

«Самая большая знаменитость в моём телефоне? У меня был контакт, и я его сохранил — это Михаэль Шумахер. Ещё есть контакт нашего легендарного главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Горжусь тем, что мы с ним иногда переписываемся. Есть контакты Олега Знарка, Муртазы Рахимова…» — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Он также рассказал, как именно познакомился с легендарным немецким гонщиком.

«Играл с ним в футбол. Меня пригласили на матч невдалеке от Лозанны — в одну деревушку, где жил Шумахер, там у него была вилла. После автогонки он всегда быстро переодевался. Как мне рассказывал: «Душ — частный самолёт — Швейцария — футбол». И он успевал! В один из таких вечеров мы играли вместе, потом беседовали. Очень интересный, образованный, культурный, положительный человек. С ним было легко. Шумахер никому не отказывал, хотя личность грандиозная, великая. Всегда был добродушным», — добавил хоккеист.

Ранее Быков заявил, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе.