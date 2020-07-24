Быков заявил, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, что у него пока нет планов по возвращению к тренерской работе.
Быков заявил, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе
  • РИА Новости

«В планах такой работы нет. Я не закрывал за собой дверь. Знаете, хоккей — это такая объёмная индустрия и жизнь, что, помимо игры, тренерской работы и судейства есть работа в плане руководства, стратегии. Есть очень много направлений в хоккее, в которых можно быть полезным в чём-то другом», — приводит слова Быкова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что не исключает своего возвращения на пост тренера.

«Хоккей — это моя жизнь, благодаря хоккею я стал тем, кем стал, и сейчас настало время делиться опытом, пропагандировать этот спорт. Но, безусловно, я как тренер дверь не закрываю, поэтому ничего объявлять на данный момент я не собираюсь», — добавил специалист.

В качестве тренера 60-летний Быков работал в российских клубах ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА, а также со сборной России. В его активе две победы в Кубке Гагарина с уфимской и петербургской командами, а также два золота чемпионатов мира с национальной сборной.

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