Биатлонист Гараничев продолжит тренировки отдельно от национальной сборной

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгений Гараничев до сентября будет тренироваться отдельно от сборной России по биатлону.
Биатлонист Гараничев продолжит тренировки отдельно от национальной сборной
  • РИА Новости

Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что Гараничев будет заниматься по планам старшего тренера национальной команды Юрия Каминского.

Сборная России проводит сборы в Рыбинске. Первый прошёл с 2 по 22 июля, а второй пройдёт с 28 июля по 15 августа.

Ранее сообщалось, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды России по биатлону.

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