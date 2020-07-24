Овечкин с нетерпением ждёт возобновления НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я ощущаю себя в очень хорошей форме. Осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм. Мы все соскучились по хоккею, по коллективу и очень долго ждали момента, когда можно вернуться», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что у «Вашингтона» есть хороший шанс снова завоевать Кубок Стэнли.

«Если посмотреть на наш состав, в нём предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи», — добавил российский форвард.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба. Матчи планируется проводить в Эдмонтоне и Торонто.

Ранее сообщалось, что новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен».