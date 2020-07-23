Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»

Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».

Об этом было объявлено в Twitter-аккаунте клуба.

Там же были представлены логотип и форма команды.

«Сиэтл» стал 32-м клубом НХЛ. Коллектив из Сиэтла приняли в лигу 4 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус.