Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»
- РИА Новости
Об этом было объявлено в Twitter-аккаунте клуба.
Там же были представлены логотип и форма команды.
«Сиэтл» стал 32-м клубом НХЛ. Коллектив из Сиэтла приняли в лигу 4 декабря 2018 года.
Ранее сообщалось, что НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус.
A legend from the deep awakens.— Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020
Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ