Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»

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Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».
Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»
  • РИА Новости

Об этом было объявлено в Twitter-аккаунте клуба.

Там же были представлены логотип и форма команды.

«Сиэтл» стал 32-м клубом НХЛ. Коллектив из Сиэтла приняли в лигу 4 декабря 2018 года. 

Ранее сообщалось, что НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус.

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