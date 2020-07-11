НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что лига запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус.
НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус
  • Reuters

«Мы обсуждали это с NHLPA. Мы считаем, что медицинская тайна очень важна. У нас должны быть прозрачные процедуры, связанные с пандемией коронавируса. По крайней мере, пока что мы будем и дальше следовать политике, согласно которой лига сообщает о количестве заболевших. Клубам запрещено разглашать информацию о результатах тестирования на COVID-19. Также они не должны распространять информацию о травмах игроков», — приводит слова Дэйли ESPN.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее СМИ назвали даты проведения плей-офф НХЛ.

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