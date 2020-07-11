НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что лига запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус.

«Мы обсуждали это с NHLPA. Мы считаем, что медицинская тайна очень важна. У нас должны быть прозрачные процедуры, связанные с пандемией коронавируса. По крайней мере, пока что мы будем и дальше следовать политике, согласно которой лига сообщает о количестве заболевших. Клубам запрещено разглашать информацию о результатах тестирования на COVID-19. Также они не должны распространять информацию о травмах игроков», — приводит слова Дэйли ESPN.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее СМИ назвали даты проведения плей-офф НХЛ.