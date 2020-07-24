Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, ассистентами Москалёва станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин. За VAR будут отвечать Михаил Вилков и Алексей Стипиди. Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 17:00 мск. Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» в финале Кубка России.