Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, ассистентами Москалёва станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин.

За VAR будут отвечать Михаил Вилков и Алексей Стипиди.

Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» в финале Кубка России.

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