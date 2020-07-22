Юран — о финале Кубка России с «Зенитом»: непобедимых команд не бывает

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказал мнение о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» в финале Кубка России по футболу.

«Зенит» будет рвать и метать? Это ещё нужно доказать на поле, что ты сильнее. Непобедимых команд не бывает. А финал Кубка — это вообще особый матч. Мы знаем сильные и слабые места «Зенита». Думаем, как минимизировать их преимущества и использовать недостатки. На первый план выйдет характер», — приводит слова Юрана «Советский спорт».

Он отметил, что на команду не будет никакого дополнительного давления.

«Мы уже прыгнули выше головы. В ребятах я уверен и думаю, что немного фарта будет на нашей стороне. Думаю, мы привезём Кубок России в Химки», — добавил специалист.

Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

Для «Зенита» это будет пятый финал кубка страны, в трёх финалах он уже побеждал. «Химки» всего раз доходили до финала прежде — в 2005 году — и тогда уступили столичному ЦСКА.

Ранее Юран заявил, что «Химки» могут усилиться футболистами «Спартака».