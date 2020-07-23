Глава M-1 Global поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Исмаиловым

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Президент промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о предстоящем поединке между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
Глава M-1 Global поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Исмаиловым
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Бой Исмаилова с Емельяненко будет интересен. Оба — раскрученные бойцы, парни знатные. Буду смотреть поединок», — цитирует эксперта «Чемпионат».

При этом он отметил, что у бойцов большая разница в весе, и не имеет значения, что Исмаилов смог набрать его перед поединком, так как до этого он всегда выступал в средней категории.

«Такие бои тоже нужны MMA. Они дают интерес широкой публике, даже если кто-то не интересовался — посмотрят. Но на самом деле, как и в жизни: где-то плюсы, а где-то минусы», — добавил Финкельштейн.

Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи в рамках главного события турнира ACA 107. 

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Емельяненко и Исмаилов снова встретились в отеле перед боем.

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