Емельяненко и Исмаилов снова встретились в отеле перед боем
Видео их встречи опубликовал Емельяненко в своём Instagram.
«Люди говорят уже, что у нас договорняк, слышал?» — сказал Исмаилов.
Емельяненко на это ответил следующее: «Не слышал. Пусть говорят. Люди всегда что-то говорят».
Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи в рамках главного события турнира ACA 107.
Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Емельяненко и Исмаилов провели заключительную тренировку перед турниром ACA 107.