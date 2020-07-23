Емельяненко и Исмаилов снова встретились в отеле перед боем

Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов в очередной раз встретились в отеле в Сочи перед поединком.

Видео их встречи опубликовал Емельяненко в своём Instagram.

«Люди говорят уже, что у нас договорняк, слышал?» — сказал Исмаилов.

Емельяненко на это ответил следующее: «Не слышал. Пусть говорят. Люди всегда что-то говорят».

Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи в рамках главного события турнира ACA 107.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Емельяненко и Исмаилов провели заключительную тренировку перед турниром ACA 107.