Емельяненко и Исмаилов провели заключительную тренировку перед турниром ACA 107

Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели заключительную тренировку перед боем на турнире ACA 107 в Сочи.

Видеозапись тренировки была опубликована пресс-службой ACA.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.

На счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи.