Емельяненко и Исмаилов провели заключительную тренировку перед турниром ACA 107
- РИА Новости
Видеозапись тренировки была опубликована пресс-службой ACA.
Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.
На счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, один бой признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи.