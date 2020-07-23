Емельяненко и Исмаилов провели заключительную тренировку перед турниром ACA 107

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Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели заключительную тренировку перед боем на турнире ACA 107 в Сочи.
Емельяненко и Исмаилов провели заключительную тренировку перед турниром ACA 107
  • РИА Новости

Видеозапись тренировки была опубликована пресс-службой ACA.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.

На счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи.

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