Самедов: будет великолепно, если Кокорин станет футболистом «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые интересуются нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».

«Если Кокорин станет футболистом «Спартака», это будет большая удача для спартаковцев. Это будет просто великолепно», — цитирует Самедова Rusfootball.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе к Кокорину.