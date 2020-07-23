Самедов: будет великолепно, если Кокорин станет футболистом «Спартака»
- globallookpress.com
«Если Кокорин станет футболистом «Спартака», это будет большая удача для спартаковцев. Это будет просто великолепно», — цитирует Самедова Rusfootball.
«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе к Кокорину.