Газизов отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Кокорину

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который на правах аренды выступает за «Сочи».

«Кокорин? Клёвый игрок. Это единственное, что могу сказать», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию.