Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над казанским «Рубином» (2:1) в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался по поводу трансферов перед началом нового сезона.
Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию
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«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, что нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, которому мы полностью доверяем», — цитирует Федуна «Чемпионат».

По итогам сезона красно-белые набрали 39 очков и заняли седьмое место в чемпионате, не сумев пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Спартак» занял самое низкое место в РПЛ за 12 лет.

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