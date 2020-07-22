Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над казанским «Рубином» (2:1) в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался по поводу трансферов перед началом нового сезона.

«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, что нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, которому мы полностью доверяем», — цитирует Федуна «Чемпионат».

По итогам сезона красно-белые набрали 39 очков и заняли седьмое место в чемпионате, не сумев пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Спартак» занял самое низкое место в РПЛ за 12 лет.