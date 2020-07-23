Быстров заявил, что ему стыдно за «Спартак»

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал выступление красно-белых в минувшем сезоне.
Быстров заявил, что ему стыдно за «Спартак»

«Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но всё в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также красно-белые дошли до полуфинала Кубка России. 

Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что «Спартаку» стоит пригласить Олега Романцева на пост главного тренера.

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