Быстров заявил, что ему стыдно за «Спартак»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал выступление красно-белых в минувшем сезоне.

«Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но всё в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также красно-белые дошли до полуфинала Кубка России.

Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что «Спартаку» стоит пригласить Олега Романцева на пост главного тренера.