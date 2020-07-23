«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» отреагировала на высказывания руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о работе арбитров в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным», — написано в Twitter «Спартака» под фото с окровавленной головой бывшего защитника сборной Англии Терри Бутчера.

Таким образом красно-белые отреагировали на слова Кашшаи о падении форварда команды Александра Соболева в штрафной «Зенита».

«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.

Ранее Кашшаи отреагировал на открытое письмо «Спартака».