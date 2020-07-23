«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
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«Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным», — написано в Twitter «Спартака» под фото с окровавленной головой бывшего защитника сборной Англии Терри Бутчера.
Таким образом красно-белые отреагировали на слова Кашшаи о падении форварда команды Александра Соболева в штрафной «Зенита».
«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.
Ранее Кашшаи отреагировал на открытое письмо «Спартака».
Угадай автора по цитате:— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym