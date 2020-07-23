Кашшаи отреагировал на открытое письмо «Спартака»

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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отреагировал на открытое письмо московского «Спартака», руководство которого выразило недовольство работой арбитров.
Кашшаи отреагировал на открытое письмо «Спартака»
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«Не хочу комментировать в медиа письма. Мы отправим «Спартаку» наш ответ. Согласен, что в их матчах возникает много спорных моментов. Возможно, на поле судьи совершают ошибки и в пользу команды, и не в пользу», — сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, нельзя винить VAR, так как система может привнести в игру честность, а у других команд также бывают вмешательства VAR.

«Для меня нет проблемы, что клуб написал такое письмо. Футбол — игра эмоциональная, а я должен улучшить качество судейства. Но я не могу изменить всё за два дня», — добавил Кашшаи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился с открытым письмом к главе судейского департамента РФС с призывом ответить на спорную работу арбитров.

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