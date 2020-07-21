«Спартак» обратился с открытым письмом к главе судейского департамента РФС

Московский «Спартак» обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи.

«Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства РФС. Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, однако в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций. В восьми матчах после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались системой VAR и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака». Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного арбитра матча. От одного из авторитетнейших судей ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на частном мнении неназванных европейских судей. Просим отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и в частности матчах нашего клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что баннер фанатов «Зенита» про Федуна будет рассмотрен на следующем заседании КДК.