«Спартак» обратился с открытым письмом к главе судейского департамента РФС

Короткая ссылка
Московский «Спартак» обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи.
«Спартак» обратился с открытым письмом к главе судейского департамента РФС
  • globallookpress.com

«Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства РФС. Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, однако в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций. В восьми матчах после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались системой VAR и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака». Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного арбитра матча. От одного из авторитетнейших судей ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на частном мнении неназванных европейских судей. Просим отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и в частности матчах нашего клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что баннер фанатов «Зенита» про Федуна будет рассмотрен на следующем заседании КДК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить