Баннер фанатов «Зенита» про Федуна будет рассмотрен на следующем заседании КДК
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- РИА Новости
«Иные нарушения, отражённые в документах официальных лиц по данному матчу, с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассматриваться КДК РФС на следующем заседании», — сообщил Григорьянц.
Во время полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» фанаты петербуржцев вывесили баннер, на котором была изображена голова Федуна на экране телевизора.
Ранее ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом».