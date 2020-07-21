Баннер фанатов «Зенита» про Федуна будет рассмотрен на следующем заседании КДК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц заявил, что баннер фанатов «Зенита» в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна будет рассматриваться на следующем заседании организации.

«Иные нарушения, отражённые в документах официальных лиц по данному матчу, с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассматриваться КДК РФС на следующем заседании», — сообщил Григорьянц.

Во время полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» фанаты петербуржцев вывесили баннер, на котором была изображена голова Федуна на экране телевизора.

Ранее ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом».