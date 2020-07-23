Квят объяснил, почему не заехал в боксы без разрешения команды на Гран-при Венгрии

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, почему не заехал в боксы без разрешения команды перед стартом третьего этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

«Если бы я заехал в боксы самостоятельно, я прождал бы несколько минут, поскольку никто не был в команде готов к такому развитию событий. Мы много чего обсудили после гонки, и теперь мы будем лучше готовы к такой ситуации. Мы, скорее всего, получили бы штраф, если бы заехали в боксы, но, возможно, смогли бы заработать очки. Мы вынесем урок из этой ситуации», — заявил Квят в интервью F1News.

Россиянин завершил гонку на 12-й позиции.

Ранее Квят выразил мнение, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии.