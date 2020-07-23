Кашшаи оценил идею обнародования переговоров судей

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи высказался об идее обнародования переговоров арбитров во время принятия решений в матчах.

«Думаю, что это не невозможно, но нужно это обсудить с IFAB и ФИФА. Надеюсь, что будет возможность быть более прозрачными», — сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

Он выразил надежду, что у судей появится возможность быть более прозрачными, но из-за коронавируса арбитры больше были озабочены тем, как набрать потерянную форму.

«Мы обсудим этот момент, но окончательное слово будет за IFAB и ФИФА. Многие страны получали это разрешение, это не так просто», — добавил Кашшаи.

Ранее Кашшаи отреагировал на открытое письмо «Спартака» с призывом ответить на спорную работу арбитров.