Кашшаи оценил идею обнародования переговоров судей

Короткая ссылка
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи высказался об идее обнародования переговоров арбитров во время принятия решений в матчах.
Кашшаи оценил идею обнародования переговоров судей
  • © Depo Photos/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Думаю, что это не невозможно, но нужно это обсудить с IFAB и ФИФА. Надеюсь, что будет возможность быть более прозрачными», — сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ». 

Он выразил надежду, что у судей появится возможность быть более прозрачными, но из-за коронавируса арбитры больше были озабочены тем, как набрать потерянную форму.

«Мы обсудим этот момент, но окончательное слово будет за IFAB и ФИФА. Многие страны получали это разрешение, это не так просто», — добавил Кашшаи.

Ранее Кашшаи отреагировал на открытое письмо «Спартака» с призывом ответить на спорную работу арбитров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить