Бекхэм поддержал Нурмагомедова после смерти его отца

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу, а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Думаю о тебе и о твоей семье, мой друг», — написал Бекхэм в комментариях к посту бойца в Instagram, в котором он впервые высказался о смерти отца.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане, в его родном селе Кироваул.

Ранее Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца.