Бекхэм поддержал Нурмагомедова после смерти его отца
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«Думаю о тебе и о твоей семье, мой друг», — написал Бекхэм в комментариях к посту бойца в Instagram, в котором он впервые высказался о смерти отца.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане, в его родном селе Кироваул.
Ранее Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца.