СМИ назвали дату боксёрского боя Тайсона с Джонсом

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Стало известно, когда состоится поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом в четырёх весовых категориях Роем Джонсом — младшим.
СМИ назвали дату боксёрского боя Тайсона с Джонсом
  • © PPE/face to face
  • globallookpress.com

Как сообщает The Guardian, бой пройдёт 12 сентября в Калифорнии. Поединок будет длиться восемь раундов.

50-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. В его послужном списке 66 побед и девять поражений.

53-летний Тайсон, объявивший о возвращении, провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее Джонс заявил, что готов вернуться на ринг ради боя с Тайсоном.

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