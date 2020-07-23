Футболист «Химок»: мы готовимся к «Зениту», а не к тому, как нас будут судить

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Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
Футболист «Химок»: мы готовимся к «Зениту», а не к тому, как нас будут судить
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«Перед игрой у всех равные шансы, тем более это Кубок. Всегда 50 на 50. А как получится на деле — посмотрим», — цитирует Трошечкина Sport24.

По его словам, «Химки» будут пытаться  демонстрировать свою игру против «Зенита» несмотря на то, что сине-бело-голубые являются самой сильной командой.

«Мы полуфинал «Зенит» — «Спартак» не смотрели, так как летели в самолёте. Конечно, слышали про спорные моменты. Но мы этого не боимся, потому что есть VAR. Просто «Зенит» реально сильнее всех команд, поэтому они и чемпионы. Мы готовимся к «Зениту», а не к тому, как нас будут судить», — добавил Трошечкин.

Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

В полуфинале «Зенит» одолел московский «Спартак» (2:1), а «Химки» оказались сильнее екатеринбургского «Урала» (3:1).

Ранее Роман Широков выразил мнение, что «Химки» могут дать бой «Зениту» в финале Кубка России.

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