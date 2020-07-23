Гассиев ответил на вопрос о реванше с украинским боксёром Усиком
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«Эта тема сейчас на 100% забыта. Сейчас главная цель — вернуться на ринг, абсолютно не важно, с каким соперником», — цитирует Гассиева Sports.ru.
Гассиев не выступал на профессиональном ринге с 2018 года, когда уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии.
Всего Гассиев провёл 28 поединков в профессиональной карьере. На его счету 26 побед (19 — нокаутом), одно поражение, ещё одна схватка признана несостоявшейся.
Ранее сообщалось, что дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе может пройти в одном из казино Сочи.