Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе может пройти в одном из казино Сочи

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, когда может состояться дебютный поединок бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева в тяжёлом весе.

«Да, бой Мурата (Гассиева. — RT) планируется в одном из казино города Сочи», — цитирует Кремлёва ТАСС.

При этом генеральный секретарь Федерации бокса России подчеркнул, что данный поединок состоится не раньше осени.

Российский боксёр Мурат Гассиев провёл 28 поединков в профессиональной карьере. На его счету 26 побед (19 — нокаутом), одно поражение, ещё одна схватка признана несостоявшейся.

Ранее генеральный директор промоутерской компании «Патриот» Николай Субачёв заявил, что ведёт переговоры с Гассиевым относительно проведения поединка в России.