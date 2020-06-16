Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе может пройти в одном из казино Сочи

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, когда может состояться дебютный поединок бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева в тяжёлом весе.
Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе может пройти в одном из казино Сочи
  • РИА Новости

«Да, бой Мурата (Гассиева. — RT) планируется в одном из казино города Сочи», — цитирует Кремлёва ТАСС.

При этом генеральный секретарь Федерации бокса России подчеркнул, что данный поединок состоится не раньше осени.

Российский боксёр Мурат Гассиев провёл 28 поединков в профессиональной карьере. На его счету 26 побед (19 — нокаутом), одно поражение, ещё одна схватка признана несостоявшейся.

Ранее генеральный директор промоутерской компании «Патриот» Николай Субачёв заявил, что ведёт переговоры с Гассиевым относительно проведения поединка в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить