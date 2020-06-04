Промоутеры намерены организовать следующий бой Гассиева в России
- globallookpress.com
«Мы хотим в лучшем виде организовывать зрелищные боксёрские шоу. Если говорить о спортсменах, мы ведём переговоры о подписании контракта с Муратом Гассиевым с нашей промоутерской компанией. Бой с его участием может пройти в конце сентября — октябре», — заявил Субачёв.
Гассиев не выступал на профессиональном ринге с 2018 года, когда уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии.
Ранее сообщалось, что Субачёв назначен гендиректором промоутерской компании «Патриот».