Промоутеры намерены организовать следующий бой Гассиева в России

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Генеральный директор промоутерской компании «Патриот», глава дирекции Федерации бокса Центрального федерального округа Николай Субачёв заявил, что ведёт переговоры с бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым относительно проведения поединка в России.
Промоутеры намерены организовать следующий бой Гассиева в России
  • globallookpress.com

«Мы хотим в лучшем виде организовывать зрелищные боксёрские шоу. Если говорить о спортсменах, мы ведём переговоры о подписании контракта с Муратом Гассиевым с нашей промоутерской компанией. Бой с его участием может пройти в конце сентября — октябре», — заявил Субачёв.

Гассиев не выступал на профессиональном ринге с 2018 года, когда уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии.

Ранее сообщалось, что Субачёв назначен гендиректором промоутерской компании «Патриот».

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